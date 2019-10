Jezdit v dopravní špičce Opavou, která je navíc věčně rozkopaná a plná uzavírek či dopravních omezení, je při nejmenším o nervy a ztrátu drahocenného času. Své o tom ví všichni místní řidiči.

Podle posledního sčítání dopravy projelo městskou částí Kateřinky za čtyřiadvacet hodin až pětadvacet tisíc aut, toto číslo však nyní výrazně klesne.

Umíte si představit, jaké to bude, až bude celá Opava obkroužena ze všech světových stran? Šoféři se budou usmívat a všude dojedou včas…

Na severním obchvatu města se začalo stavět už v březnu roku 2017. Další a zásadnější úleva by měla přijít po dobudování celého obchvatu, na ten si ale ještě budeme muset pár let počkat, se stavebními pracemi by se mělo začít na jaře příštího roku.

Každý kilometr, jenž odvede auta z přetíženého centra Opavy pryč se však počítá.