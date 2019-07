Komentář Markéty Stoškové: Konec gamblérství i v Opavě?

Hlučín, Dolní Benešov, teď i Ostrava – to jsou města v blízkosti slezské metropole, ve kterých se rozhodli zcela zrušit herní automaty. V Ostravě vešel nový zákaz v platnost teprve včera s tím, že provoz všech přístrojů bude na celém území města ukončen nejpozději do tří let a ponechá se jen tzv. živá hra. Proč by to nešlo i v Opavě?

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Částečná regulace hazardu platí ve městě již od roku 2014. Časové omezení je dáno ze zákona, obecná vyhláška pak reguluje provoz hazardu na území Opavy. K případnému úplnému zákazu automatů vedení Opavy aktuálně připravuje pracovní skupinu, která se bude výherními automaty a hernami obecně zabývat. Z úst mnoha občanů zní jednoznačné „NE“ hazardu a přejí si, aby si Opava vzala příklad z okolních měst. Většině vadí rušení nočního klidu a hloučky individuí v okolí heren. Uvědomují si ale, jaké dopady by to mohlo mít na fungování města? Totiž, díky hazardu jde každoročně do městské kasy nemalá částka, loni to bylo například 52 miliónů korun. Což je suma, která pokryla letošní fungování opavských sportovních klubů, i s nutnou finanční injekcí pro fotbalisty. Dokud právě sportovní kluby nebudou mít zásadního sponzora, situace se nejspíš nezmění. A také je zde velké riziko, že se úplným zánikem heren rozšíří nelegální a nijak nekontrolované místa s herními přístroji. Předvolební program některých stran se tak při hlubším promyšlení jeví jako typický populismus. Pokud lidé budou chtít hrát, budou to dělat i pokoutně, to raději, ať je vše pod dohledem města. A policie ať více koná a zakročuje proti narušování veřejného pořádku. Město Opava zřídí speciální pracovní skupinu k problematice hazardu Přečíst článek ›

Autor: Markéta Stošková