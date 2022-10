Mezi obcemi najdeme i jednu, kde k volbám nepřišlo ani třicet procent lidí, jsou to Markvartovice s 26,92 procenty. Je s podivem, že komunálky občané zas až tak moc neřeší a místo toho si lámou hlavu nad tím, koho si zvolí třeba za prezidenta.

Přitom jsou to právě komunální volby, které jsou pro chod a budoucí ubírání měst a obcí vlastně nejdůležitější. Zastupitelé v obcích přece rozhodují o tom, jestli se opraví školka, chodník, cesta nebo vybuduje kanalizace. Je to špatná vizitka všech, kteří k volbám nešli a tito by si měli do jednoho sáhnout do svého svědomí. Protože jsou to většinou právě oni, kdo následně situaci na radnicích nebo obecních úřadech hojně kritizují.