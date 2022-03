Sportovci by mohli využívat třeba některý ze stadionů v okolních městech, jenže to by bylo logisticky celkem náročné. Na stole už je proto i druhá varianta, a sice že by ve městě vyrostlo nějaké provizorní zastřešené kluziště.

A magistrát už možná našel horkého kandidáta, tedy lokalitu, kde by „nový led“ vznikl. V plném proudu jsou totiž jednání s majitelem aktuálně vybydleného a zchátralého areálu bývalé opavské textilky Karnola, který stojí hned naproti zimáku.

Bruslení ve vybydlené opavské Karnole? Možná tam vyroste náhradní kluziště

Řeší se technické parametry, s tím, že by si radnice od vlastníka část areálu pronajala, možná i na několik let. Jakkoli se zatím může jevit vize bruslení sportovců i veřejnosti ve zdevastované Karnole jako nepředstavitelná, byla by to jen otázka času, než si lidé na tento obrázek zvyknou.

Kluziště i s potřebným zázemím v Karnole je dobrým nápadem. I vzhledem k tomu, že by určitě muselo dojít alespoň k nějaké základní revitalizaci areálu a v neposlední řadě už by to nebylo místo, kde žijí bezdomovci a drogově závislí, kteří hlukem, nepořádkem i zakládanými požáry „terorizují“ okolí. Obyvatelům sousedních domů by se rozhodně ulevilo.