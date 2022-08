Zprávy o tom, že by na místě zbouraných přístaveb bývalé Lembergerovy tkalcovny ve Frýdku-Místku mohl vyrůst další „betonový“ supermarket zvedl ze židlí mnoho místních obyvatel. Bez ohledu na to, zda je to fáma či pravda, mají rozhodně důvod k obavám a rozhořčení. Dosud totiž místní, kterým na vzhledu města záleží, prohrávali na plné čáře.