Kouzelným prostředím bývalých textilních závodů Slezan ve Frýdku-Místku se v pátek a v sobotu rozezvučely po dvou letech nucené přestávky známé kapely a interpreti na posledním velkém (a jedním z mála) festivalu letošního roku. A pobyt v areálu byl osvěžující nejen kvůli kvalitní hudbě.

Najednou se mezi tisíci lidmi, kteří dorazili i se vstupenkami z loňského zrušeného ročníku, neobjevila jediná rouška. Náznak jinak všudypřítomné koronavirové epidemie skončil u bran vstupu do areálu. Kontrolou negativních testů nebo dokončeným očkováním. A pak už se doslova rozevřela brána do „normálního“ světa, jak jsme ho znali před lety.

Lidé se bavili, připíjeli pivem i štamprlemi a hlavně poslouchali dobrou muziku. Mirai Navrátilovi a jeho přátelům se podařilo přinést do Frýdku-Místku více než jen dobrou muziku. Dali lidem po úmorných měsících s rouškami na tvářích, testování, očkování a strachu z nákazy, opět pocit užívání si normálního života. Alespoň na dva víkendové dny. A to bylo na letošním festivalu to nejcennější.

Jediným smutným momentem akce bylo, že si podobně nemohla užít atmosféru další místní hvězda, David Stypka. Plánované vystoupení mu vzala rakovina s koronavirem. Ale pokud se někde z nebe díval na pódium se svou kapelou a poslouchal své písně z cizích úst, byl určitě nadšený. Tak jako všichni, kdo dorazil…