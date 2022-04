Začátky však byly krušné, zejména kvůli soše s názvem Ego. Postava muže na kolenou, kterému vede úd z rozkroku k zádům, kde je probodává a v přední části těla pak vystupuje ven jako srdce, mnohé pobouřila a volali po jejím odstranění. To se skutečně stalo, Ego bylo přestěhováno z ulice do zahrady Domu umění, nakonec ještě skončilo schované pod plachtou. Teď už je ale zase k vidění, protože průhled do zahrady se zakryl a Ego už tak doufejme konečně najde klid.

Opavské sochy pod drobnohledem. Nahlédněte pod pokličku Ega, Žebráka i Myšlenky

Jenže Ego nebylo jediným trnem v oku. Někteří spoluobčané se nejspíše domnívali, že svůj nesouhlas s instalacemi mohou dávat najevo jejich poničením. Objevily se škrábance, sochy byly podřené, jedna dostala zabrat tak, že se musela odvézt k restauraci. Takovéto chování osob svědčí o jejich totální úzkoprsosti, morálním dnu a počínání je absolutně nepochopitelné.

Z obavy před poničením proto nejsou u soch umístěny ani informativní tabulky, které by nejspíše potkal stejný osud jako některá díla.

Umění tady není od toho, aby oslnilo každého jedince, vždy se mohou najít tací, kteří k sochám, obrazům a další tvorbě mají své výhrady. Nikdy nebudou uspokojeni všichni. Umění má vyvolávat konstruktivní diskuzi, to by bylo v naprostém pořádku. Ale snížit se k anonymnímu vandalismu, je zcela mimo mísu. Opavská kulturní organizace, která zmíněnou výstavu pořádá, by rozhodně neměla ztrácet motivaci do realizací dalších výstav ve veřejném prostoru. Doufejme tedy, že Sochařské city nejsou tou poslední.