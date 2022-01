Počet osobních aut v České republice neustále roste, alespoň dvě vozidla v jedné domácnosti se již stala jakýmsi standardem. Jenže ruku v ruce s touto statistikou jde fakt, že z parkování se stává noční můra řidičů. Mnohdy je to totiž úkol takřka nadlidský, především v podvečerních a večerních hodinách třeba na sídlištích. Zkrátka není kde auto nechat.

Trn z paty mohou městům a obcím vytrhnout parkovací nadzemní či podzemní domy. Ve slezské metropoli stojí jeden nadzemní, druhý se dokončuje. V podzemí se dá parkovat v obchodním centru Breda. V hledáčku má ale radnice už teď stavbu dalších čtyř takovýchto zařízení, vzniknout by měla ve vnitrobloku Masařské ulice, v parku za Slezankou a dále na sídlištích v Kateřinkách a Kylešovicích.

Výhodou těchto objektů je bezesporu fakt, že nabízí desítky, stovky parkovacích míst, což je pro klasická pozemní parkoviště utopií. Prostory bývají navíc monitorovány kamerami, takže se jeví jako bezpečnější. Problémem je jejich vysoká pořizovací cena, takže bez dotací nebo pomoci investorů se města do jejich staveb příliš nepouštějí. Diskutovat se dá i o vzhledu některých domů, pokud je ale zvolen citlivě a zapadne do kontextu dané lokality, je vše v pořádku.

Další parkovací domy by si Opava určitě zasloužila. Radnice by se měla ale prioritně zaměřit na parkování na zmíněných sídlištích, tedy v městských částech Kateřinky a Kylešovice. Ty by měly být realizovány jako úplně první.