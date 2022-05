Více než dvacet let se hovoří o tom, že by se obce a města ležící na dopravně velmi vytížené silnici I/56 na Hlučínsku měla dočkat její přeložky. Všechno je už sice zakresleno v územních plánech, jenže zatím zůstávalo jen u planých řečí ministrů a ředitelů dotčených institucí a obyvatelům nezbývalo, než doufat. Nicméně v posledním období byl zaznamenám posun.

Obchvat Hlučínska už není utopie. Ludgeřovice chtějí změnu trasy

Už byla schválena technicko-ekonomická studie a pracuje se i na EIA, která přiblíží, jaké dopady bude mít stavba na životní prostřední. A právě tady se objevuje první kámen úrazu. Trasa má totiž vést přes lokalitu ludgeřovických rybníků, která je vyhledávaným odpočinkovým místem nejen místních obyvatel.

Proti tomu se v Ludgeřovicích bouří a není se čemu divit, neboť zdejší zastupitelstvo před více než dvaceti lety sice dalo ke změně územního plánu souhlas, ale to tudy měla vést jen dvouproudovka, s menším záborem území a nižší povolenou rychlostí aut.

Posléze se už ale hovořilo o čtyřpruhu i vyšší rychlosti. Senátor, starosta Bolatic a předseda Sdružení obcí Hlučínska Herbert Pavera ale věří, že se najde kompromis. Avizovaný čtyřpruh prý určitě nebude, ŘSD má stavět pouze pruhy dva. A bude se hledat taková varianta, která by co nejméně zasahovala do oblasti rybníků.

Starosta Ludgeřovic Daniel Havlík: Proti přeložce I/56 se budeme bránit!

Obchvat Hlučínska chtějí všichni a o jeho důležitosti není pochyb. Jenže v dnešní době, kdy posloucháme, jak máme chránit životní prostředí, zničíme nebo narušíme klidovou, zelenou zónu betonovým monstrem? EIA se vytváří pro celou trasu jednotná. Jen s výjimkou zmíněných rybníků, tady nabídne více variant řešení. A rozhodně by měla nabídnout i takové, které se místu buď úplně vyhne, anebo bude silnice citlivě zasazena kolem něj.