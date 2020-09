Už žádná 551, autobus, kterým ve velkém počtu dlouhá léta dojížděli do Ostravy a který – ano, opravdu – vytěžovali. Rozhodně to nebyl spoj na odpis, přestože za něj dostali náhradu v podobě přetrasovaných linek 535 a 534 vyjíždějících už z Karviné. Až čas a první týdny a měsíce ostrého provozu ukážou, čí slova se naplní. Budou to slova cestujících, že autobus bude už do Orlové přijíždět plný a například maminky s kočárky budou mít ve špičkách problém vůbec nastoupit? Nebo slova jednatele KODIS Aleše Stejskala, který tvrdí, že Karviňáci tímto spojem snad v životě nepojedou a rozhodně sednou na přímý spoj z Karviné do Ostravy?

Jestliže se prozíravost KODIS ukáže jako správná, křiklouni se uklidní a pak může nabýt významu i druhotný důvod těchto změn – lepší zpřístupnění doubravského DinoParku lidem z Ostravy. Pokud ne, budou mít na kraji a KODIS dostatek sebereflexe, aby provedené změny vzali zpátky? To se podle mého mínění nestane, neboť se kraj začne oháněl financemi – hlavním důvodem výměny linky orlovské 551 za karvinsko-orlovskou 535.

Není tajemstvím, ale deklarovaným faktem, že právě kvůli dopadu koronaviru a úbytku tržeb muselo dojít k redukci linek. „Sloučení linek přes Orlovou bylo motivováno úsporou, abychom nemuseli rušit další spoje,“ konstatoval jednatel Stejskal. A kraj, který příměstskou dopravu dotuje, to rád posvětil. Je přitom otázka: neměl by se kraj v situaci, kdy podporuje turistické atrakce, živnostníky, restauratéry, ale i další cílové skupiny postižené koronavirem, zasadit spíše o to, aby i tak zásadní věc jako je doprava, zůstala zachována a neprojevily se na ní neblaze následky koronaviru? V Orlové by za to jistě poděkovali. A nemuseli by tasit populistická slova o tom, jestli má smysl zůstávat na mapě… Nehledě na to, že když starosta dotyčného města řekne, že to s ním nikdo neprojednával, ale jednoduše mu to bylo oznámeno, není asi správné opřít se do něj slovy, že on tím autobusem vůbec nejezdí…

K TÉMATU

Občanům Orlové nikdo nic nevzal, vzkazuje zástupce KODIS:



„Občanům Orlové nikdo nic nevzal, mají stejný počet spojů, jen s jiným číslem. Je nesmysl obávat se přeplněnosti. Obyvatel Karviné do Ostravy nikdy nepojede přes Orlovou, ale přímou linkou. Všechny změny děláme na základě údajů ze strojků, ne díváním se z okna. Porovnáváme přitom stav do února, ne ze současného stavu v koronavirové pandemii. Cílem bylo udělat redukci kvůli covidovému propadu. Netýká se to zrychlení spojů do Karviné, což si cestující přáli, to byl dlouhodobý záměr. Sloučení přes Orlovou však bylo motivováno úsporou, abychom nemuseli rušilt další spoje. Nejde ani tak o DinoPark, to je vedlejší efekt, že touto linkou se lépe zpřístupní DinoPark obyvatelům Ostravy. Krajský úřad všechna města informoval o změnách a změny byly oznámeny písemně. A pokud jde o pana starostu z Orlové, ten zcela jistě autobusem nejezdí. Otázka je, kdo mu co řekl a jaké měl v ruce informace. Orlovákům se skutečně nic nevzalo,“ popisuje situaci jednatel KODIS Aleš Stejskal.