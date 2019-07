Poznámka Markéty Stoškové: Samozvaní zahradníci v akci

Že se krade kde co, to jsme si už asi zvykli. Ale napadlo by vás, že si někdo vyryje i květiny z rozkvetlých záhonů, které rostou už druhým rokem na několika lokalitách ve městě? Jedná se například o Městské sady, Horovo náměstí a náměstí Republiky.

Ilustrační foto. | Foto: David Vondráček

Copak asi s letničkami pachatel dělá? Zasadí si je na vlastní zahrádce? Nebo si jen na pár dní oživí dům či byt vázou pestrobarevných květin? Proč si zloděj jednoduše nekoupí semínka za pár korun? V sáčcích najde úplně stejné skvosty jako na květnatých loukách v centru Opavy. A co víc! Ještě by měl radost ze svého zahrádkářského umu. S rýčem do akce: krade se už i na květnatých loukách Přečíst článek › Městští policisté vybízejí občany, aby podezřelý pohyb okolo záhonů hlásili. Společně s kamerami, které jsou umístěné v různých úsecích opavských ulic, tak budou mít případní pachatelé brzy smůlu a nemine je ani pokuta. Na závěr jedna „rada“ pro zloděje. Dávejte si pozor, ať za sebou nezanecháte stopy v podobě spadaných lístků, v minulosti se už několika strážníkům podařilo takovéhoto vášnivého „zahradníka“ dopadnout. Poznámka Veroniky Bernardové: Co bude dále s Městem duchů? Přečíst článek › Byl to například důchodce, který si chtěl vyzdobit rodinný hrob.

Pokud by měly záhony slezskou metropoli nadále zdobit, chce to zavést přísnější tresty, které na nenechavé ruce zlodějů většinou platí.

Autor: Veronika Bernardová