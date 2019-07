Za dob druhé světové války to už ale byl zajatecký tábor, pak přišlo znárodnění a vznikla tady dětská ozdravovna. Od roku 1994 objekty chátrají. Dnešním výsledkem jsou zdevastované budovy, zbídačené okolí, ráj vandalů.

Od roku 2016 říkají Jánské Koupele „pane“ tenistovi Tomášovi Berdychovi a podnikateli Petru Lexovi. S jakým záměrem je kupovali, není známo. Vrabci na střeše si povídali, že by tady mělo vyrůst snad nějaké sportovní centrum. Má to ale jeden háček. Bývalé lázně jsou totiž od roku 2005 kulturní památkou a ministerstvo je vyškrtnout nechce, i když o to Berdych s Lexou žádali.

Jakékoli bourání budov nebo jiné velké zásahy tak v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Památkáři jsou spokojeni, někteří obyvatelé ale ne. Argumentují tím, že vrátit areálu původní slávu je dnes už holá utopie a finanční sebevražda.

Jánské Koupele by ale měly zůstat českou kulturní památkou a zachovat si půvab ze své slavné éry. Finančně pomoci by při opravách měl stát, ve spolupráci s vlastníky. Znovu by tady mohlo fungovat rekreační středisko. Věřím, že by si sem lidé cestu opět našli.