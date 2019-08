Je zrezivělé, prorostlé travou, často mu chybí espézetka i jiná část. O propadlé technické kontrole a nezaplaceném pojištění ani nemluvě.

Ve slezské metropoli se takovýchto vraků dlouhodobě nachází celá řada. Na nezodpovědné majitele si chtějí nyní ještě důrazněji posvítit opavští strážníci. Kontaktují je a dohodnou se s nimi na odstranění vraku, což se zatím daří.

Za poslední dva měsíce jich z ulic zmizely čtyři. Role strážníků však bohužel končí tehdy, jestliže si majitel postaví hlavu a nařízení ignoruje. Potom jim nezbývá než vrak nahlásit správci silnice, který (ne)koná dál.

Pravdou je, že sice může nechat vozidlo na náklady majitele odstranit, jenže k tomu nejspíše při pohledu na opavská parkovací místa nedochází. Lenost pověřených osob nebo přílišná byrokracie? Možná.

Správci silnic by s tím ale každopádně měli začít něco dělat. Proto kvituji práci opavských strážníků, protože šrot patří do šrotu. A neodtáhne-li si majitel ve stanovené lhůtě vrak sám? Udělat to za něj, vystavit mu fakturu a ještě mu uložit pokutu.