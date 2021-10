„Musíme vylepšit image Springfieldu,“ říkává ředitel základní školy Skinner ze seriálu Simpsonovi, něž provede nějaké další komické faux pas. „Musíme vylepšit image Severní Moravy“, řekli si nejspíš pražští imagemakeři hnutí ANO, když dostali zakázku na předvolební letáky pro Moravskoslezský kraj.

Představili v letácích bývalého rektora Vysoké školy báňské Prof. Ing. Ivo Vondráka CSc. jako rodilého Ostraváka a patriota. ANO oslovilo voliče Vondrákovým portrétem a programovým vykřičníkem: „Zlaté české a moravské hlavičky!“ Pěkné, ale Zlaté slezské hlavičky nikomu v ANO nestojí za zmínku? Nebo hnutí ANO hodlá po vzoru komunistů transformovat historické Slezsko na Severní Moravu?

Možná nám kampaň ANO sděluje, že Slezsko v porovnání s českými a moravskými chytrými hlavičkami zaostává ve vědě, výzkumu, inovacích a díky tomu pochopitelně i ve mzdách.

Z kampaně ANO se v Moravskoslezském kraji vytratily slezské hlavičky.Zdroj: Deník/František Kuba

Ivo Vondrák jako rodilý Ostravák a patriot přece musí vědět, že VŠB - Technická univerzita, na které strávil podstatnou část života, patří k tomu nejlepšímu, co nabízí školství ve Slezsku. Je to také jeho zásluha, že zatímco školství produkuje zlaté české a moravské hlavičky, slezské hlavičky jsou jen stříbrné a bronzové.

I kdyby to byla pravda, že Slezané jsou oproti Čechům a Moravanům zaostalí, přece jen by se to nemělo prezentovat takto veřejně a zvlášť ne před volbami v Moravskoslezském kraji.

Pozn.: Autor komentáře se narodil a žije ve Slezsku