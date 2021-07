Cestující autobusy nebo trolejbusy opavskou městskou hromadnou dopravou čeká nový odbavovací systém pod zkratkou NOS. Jeho testování bylo spuštěno již v červnu, od začátku července běží naplno.

Zůstává možnost placení čipovou kartou alias „odiskou“, kreditkou i prostřednictvím mobilní aplikace. Opavská hromadná doprava se také konečně kompletně zapojuje do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje.

Pro Opavany by měl podle magistrátu NOS znamenat i rychlejší odbavení cestujících, což u předchozího systému mnohdy drhlo. Způsoboval to mimo jiné i fakt, že ve slezské metropoli se nastupuje pouze předními dveřmi. Dalším důvodem bylo i to, že někteří cestující stále platili jízdenky v hotovosti, po kapsách a v peněženkách lovili drobné mince, aby je mohli vhodit do samoobslužné pokladny. Peníze však často i takzvaně propadávaly, kasa je nechtěla přijmout a fronta a zpoždění bylo na světě.

Možným překvapením proto bylo, že varianta placení jízdenky za hotové zůstala i s novým systémem. Zmizela sice pokladna a cestující si lístek kupují přímo u řidiče. Avšak tento způsob nemá s moderním cestováním ve městech mnoho společného a měl by v trolejbusech a autobusech zaniknout úplně.

Kdo nemá „čipovku“, zaplatí bankovní kartou, nebo si stáhne mobilní aplikaci. Lidí, kteří nejsou schopni splnit ani jednu z těchto podmínek, byste určitě mnoho nenapočítali. Také by se měl zrušit i zmíněný nástup jen předními dveřmi, to by odbavení ještě více zrychlilo. Pokud jde o potenciální černé pasažéry, pak by měl dopravní podnik nasadit do terénu více revizorů a každý hříšník by měl pro poučení odejít s tučnou pokutou.