Sice stále zůstávají zavřeny skleníky a vnitřní expozice, avšak toto je možná ten nejmenší problém. Při pobytu v arboretu se totiž musí dodržovat hygienická nařízení. A to včetně nasazeného respirátoru.

Novodvorská botanická zahrada je poměrně rozsáhlá. Návštěvníci si sem chodí prohlížet rostliny, keře či stromy, jsou na čerstvém vzduchu a hlavně - v přírodě. Nutnost nosit při takovýchto okolnostech na obličeji respirátor, je v kontextu s výše uvedeným mírně řečeno směšná. Dokud bude toto nesmyslné nařízení platit, může to potenciální návštěvníky arboreta rozhodně spíše odradit. Anebo to „risknou“ a respirátor si sundají, což však bude v rozporu s platnými vládními nařízeními.

V botanických zahradách, není-li v nich hlava na hlavě, což nebývá případ arboreta v Novém Dvoře, by se respirátory venku nosit neměly. Je to spíše kontraproduktivní. Vnitřní prostory – budiž. Ale procházet se lesem a nesmět přitom ani pořádně dýchat, je hloupost. Zahradu tak může těšit snad jen fakt, že jí zatím vůbec nehraje do karet deštivé počasí, které má trvat i v dalších dnech. Tak snad do doby, než se vrátí slunce a teplo, bude respirátorové nařízení zmírněno.