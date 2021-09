Poloprázdná chátrající budova bývalého obchodního domu Slezanka v centru Opavy rozhodně nelahodí oku obyvatel ani turistů. Hlavně občanům leží v žaludku, a to od roku 2008, kdy město větší část Slezanky koupilo od soukromníka za astronomických 270 milionů korun. Od té doby se pro objekt hledá vhodné využití, všechny plány, a že jich rozhodně nebylo málo, ale zůstaly nezrealizovány.

V minulosti se objevovaly různé nápady. Od roku 2005 měla prostor ze Slezankou v nájmu developerská společnost Crestyl, s vizí postupně spojit Horní náměstí s Ostrožnou ulicí. Vzniknout mělo jakési obchodně – společenské centrum. Po letech peripetií, kdy se nedělo nic, město v září 2016 vypovědělo Crestylu smlouvu. Pak přišly na řadu další plány tehdejšího vedení Hlásky. V části Slezanky mělo vzniknout centrum polytechnického vzdělávání, další prostory mohly být využity komerčně. Jenže opět, vše zůstalo jen na papíře.

A seriál pokračuje dál. I pro současné vedení města je Slezanka jednou z priorit k vyřešení. V roce 2019 například nabídlo Slezanku potencionálním zájemcům k prodeji či pronájmu. Na magistrát sice dorazily tři obálky s návrhy, ani jeden ale nebyl vybrán.

A teď přišla radnice se zbrusu novým cílem – městská část Slezanky se zbourá a místo ní se postaví historizující domy, které budou inspirovány předválečnou bytovou výstavbou na Horním náměstí. Vyrůst by měl i nový multifunkční sál s venkovním amfiteátrem. Parkovat se má v podzemí.

Slezanka, respektive zmíněná větší část patřící městu, by se zbourat skutečně měla. Nápad s postavením historizujících bytových domů je rovněž povedený, protože zájem o byty je v Opavě velký a dá se předpokládat, že i vzhledově do panorama náměstí zapadnou. Jenže radnice zatím prezentuje pouze část „A“. Část „B“, a sice, kolik to bude všechno stát, jaký bude harmonogram stavby, to se už nedozvídáme. Jestliže se bourat bude, musí být zcela vyřešeny ekonomické otazníky, postup dalších prací i fakt, že místo Slezanky opravdu budou stát zmíněné bytovky. Aby po demolici nezůstala jen prázdná jáma.