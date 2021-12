Paskvil, nebo další nepochopené umění? Sochu v Opavě po kritice lidí přemístili

Lidé komentováním této sochy doslova žili. Nespokojení občané psali i přímo do OKO a požadovali, aby bylo Ego odstraněno. A organizace k tomu nakonec opravdu přistoupila. Socha byla z velmi frekventovaného místa přesunuta do zahrady Domu umění, přičemž zde budou vystaveny i další díla autora, aby je veřejnost viděla v kontextu a snad i lépe pochopila.

To, jaký rozruch socha vzbudila, je ale správné. Protože takto by umění nejen ve veřejném prostoru mělo fungovat. Jakékoli reakce, ať už pozitivní, nebo negativní, jsou zapotřebí. Protože není nic horšího, než když se o výstavě nemluví vůbec. To totiž značí její nezajímavost, nudu a šeď. OKO by tedy určitě mělo do budoucna další podobné akce připravovat, protože rozhodně jde o oživení města i života v něm.