Opavští zastupitelé se na svém posledním zasedání usnesli také na tom, že je zapotřebí změnit dosud nastavenou metodiku testování dětí ve školách a školkách. Náměstek primátora Petr Orieščík už na ministerstva školství a zdravotnictví jeden dopis v takovém duchu posílal, jednoznačné usnesení zastupitelů do Prahy putoval rovněž.

Město resorty vyzvalo, aby místo dvou antigenních testů týdně, jejichž kvalita je minimálně sporná, se prováděl jednou týdně PCR test ze slin. Hradit by jej měly zdravotní pojišťovny, a to alespoň v takovém rozsahu, jako platí plošné antigenní testy. Zrušit by se pro žáky testované PCR testem měla i rotační výuka a budou-li testy negativní, má jít k ledu i povinnost nosit ve školách roušky a respirátory.

Dodávky a distribuce testů by mohlo podle usnesení obstarávat jako zřizovatel škol a školek samotné město. Jenže v takovém případě by nejspíše za případné komplikace, které se vyskytnou, nesly zodpovědnost jednotlivé školy, potažmo magistrát. A to je špatně. Proč by měly samosprávy platit za chyby ministerstev? Nalijme si čistého vína, za poslední rok bylo přešlapů mnoho.

Tím nedávným jsou zmíněné státem objednané antigenní testy pro školáky. V pondělí 12. dubna bylo v Moravskoslezském kraji testováno téměř 35 tisíc žáků. Pozitivních jich bylo 15. Děti tedy buď nejsou žádným rizikem, proč pak testovat. Anebo testy opravdu neplní svůj účel.

Pokud už je tedy testování nutné, musí být změny plošné pro celou republiku a musí za ně nést odpovědnost státní aparát.