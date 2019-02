Během pondělního odpoledne došlo k vážnému úrazu v Čermné ve Slezsku na Vítkovsku. Nedlouho před patnáctou hodinou totiž prostřednictvím linky tísňového volání 155 byl nahlášen pád devětadvacetiletého muže ze střechy.

Záchranná služba. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Michal Fanta

Na místo okamžitě vyjela posádka rychlé lékařské pomoci z Vítkova a zamířil tam také vrtulník leteckých záchranářů z Ostravy. Dotyčný spadl z desetimetrové výšky, zůstal sice při vědomí, ale utrpěl vícečetná vážná zranění. A to v oblasti hlavy, horních a dolních končetin.

„Záchranáři jej zajistili krčním límcem, pánevním pásem a postiženého uložili do vakuové matrace. Po podání potřebných léků pacienta připravili k transportu do zdravotnického zařízení. Poté byl vrtulníkem šetrně přepraven do ostravské fakultní nemocnice a předdán do péče týmu tamního urgentního příjmu,“ komentoval událost tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.