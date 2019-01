Služovice /FOTOGALERIE/ - Dodávkový Fiat Ducato, který stál ve vodní nádrži uprostřed Služovic se ve středu odpoledne stal středem zájmu místních.

Podle dostupných informací sem jeho řidič přijel pro prodejní stánek. „Zřejmě zařadil zpátečku a při náhlé poruše řazení či spojky sjelo auto přes chodník až do rybníka,“ vysvětlil důvod nezvyklé nehody tiskový mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Řidič se nejprve pokoušel dostat dodávku z vody pomocí traktoru. To se však nepovedlo. Proto zavolal na pomoc hasiče. Jak se ukázalo, opavští profesionálové by sice svým cisternovým mercedesem lehkého fiata snadno vytáhli, ale ten se začal naklánět a hrozilo, že se převrátí do vody.

„Proto na místo přijel ještě hasičský jeřáb Demag ostravských kolegů, který bez větších potíží auto zvedl a postavil na břeh. Pak ho hasiči odtlačili na odstavnou plochu,“ pokračoval Kůdela s tím, že hasiči samozřejmě museli kvůli uvázání dodávky do vody.

Celá akce se obešla bez zranění a nebylo ani zjištěno, že by došlo ke znečištění vody.