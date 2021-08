Polský kamion DAF zde havaroval s nákladem 24 tun ocelových dílů. Do Skřečoně na silnici I/67 vyjely čtyři jednotky HZS MSK ze stanic Bohumín, Karviná, Orlová i Ostrava-Zábřeh, odkud přijel vyprošťovací speciál MB Actros Bizon a sorbentový kontejner.

Z kamionu, který zůstal zalomený v nepřirozené poloze, zvané „jednička“, museli hasiči jímat stovky litrů nafty z poškozené palivové nádrže. Kromě nafty unikal z kamionu i motorový olej. Řidič kamionu měl zranění a skončil v nemocnici.

Vyprošťování kamionu.Zdroj: HZS MSK

„Hasiči nejprve museli zastavit proud nafty na okraji silnice pomocí nasákavého sorbentu i sorpčního hada, a také odtěžit zeminu s naftou a motorovým olejem přímo pod kamionem. Ze dvou propojených palivových nádrží kamionu (jedna byla poškozená) odčerpali do náhradních nádob kolem 600 litrů nafty,“ vysvětloval mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Využit byl také automobilový žebřík AZ 30 Atego z bohumínské stanice, z něhož museli hasiči odřezávat vzrostlý strom, ležící na návěsu, zlomený nárazem kamionu.

Teprve pak se mohli pustit do vyproštění samotného kamionu a srovnání tahače s návěsem z jedničky do roviny. To jim zabralo necelou hodinu. Pro havarovaný kamion si přijela polská odtahová služba.

K vyproštění traktoru Case v Hlučíně, který ležel na pravém boku nedaleko železničního viaduktu, vyjely tři jednotky hasičů ze stanice Hlučín a Ostrava-Zábřeh včetně vyprošťovacího speciálu Tatra Omars, a dobrovolní hasiči z Hlučína. Po příjezdu zjistili, že traktorista už se dostal ven.

„K odtažení pomohl hasičské technice traktor kolegy, pomocí nichž byl havarovaný Case odtažen na bezpečnou rovinku na poli. Během vyprošťování ho řídil zkušený hasič. Vyprošťování nezabralo ani hodinu,“ přibližoval Kůdela.

Vyprošťování traktoru.Zdroj: HZS MSK

Při obou vyprošťováních vyjely na místa nehod i hasičské automobilové jeřáby Demag/Terex – do Hlučína z opavské stanice HZS MSK a do Bohumína z karvinské stanice HZS MSK. Jejich služeb nemuseli hasiči nakonec využít.