Ke stěnám stáje by se žádná vyprošťovací technika nedostala, tak hasiči použili důvtip, a pak i sílu. Pomocí většího kladiva a ručního plochého sekáče, tedy majzlíku, opatrně odsekali užší stranu žlabu. Žlab byl naštěstí postaven z cihel, beton byl jen na povrchu. Na odstranění delší strany žlabu použili hydraulický rozpínací válec, který hasiči obvykle používají u dopravních nehod při vyprošťování osob.

"Koně pak posunuli do polohy vleže (ležel na nohou) tak, jak jim to doporučil veterinář, a přikryli ho dekou. Ten dal vysílenému koni infuzi. Kůň, který pravděpodobně ležel ve žlabovém zajetí už od noci z neděle na pondělí, podle něj potřeboval minimálně několik desítek minut či hodin na načerpání ztracené energie. Pak se prý sám postaví," pokračuje mluvčí hasičů.



Koník neměl zlomenou nohu, jen na mnoha místech zad a nohou měl viditelné škrábance. A ještě měl otok hlavy, jak ji musel několik hodin držet ve žlabu vychýlenou – k narovnání mu bránilo dřevěné koryto na vodu nad hlavou. „Když jsme přijeli, tak nervózně kopal či cukal nohama. Museli jsme je přivázat. Pak asi pochopil, že jsme tam pro jeho dobro, pro jeho záchranu, a byl zcela klidný – i při pořádných ranách majzlíkem do stěny žlabu,“ uvedl velitel zásahu.



Ten trval zhruba hodinu a zapojily se do něj dvě svými silami jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) – ze stanic Bílovec a Vítkov. "A jak se mohl kůň tak „hezky“ napasovat do žlabu? Nejpravděpodobnější verzí je to, že chtěl dosáhnout na zbytky chutného sena na dně žlabu, postavil se na dno předníma nohama – a sklouznul po linoleu, které seno přikrývalo," dodal mluvčí hasičů

Jede se pro kachničky

Jednodušší, ale minimálně stejně pečlivou měli práci se záchranou živých tvorů hasiči ze stanice HZS MSK v Ostravě-Přívoze, kteří vyjeli v pondělí po 20. hodině do Ostravy-Hrabové zachraňovat malé kachničky z metr hlubokého kanálu s úzkým otvorem. Hasiče na ně, respektive na nervózně pobíhající a zoufale kdákající kachnu-matku, upozornili pracovníci průmyslového areálu.

"Kachničky se tísnily v úzkém kanále na dně nezajištěné svislé kanálové vpusti. Hasiči na jejich co nejopatrnější vylovení použili podběrák. Za bedlivého dozoru starostlivé kachní matky postupně pomocí podběráku „vylovili“ sedm malých kachniček, které vždy po osvobození rychle utíkaly za svou mámou, a ta si je vždy spočítala," doplnil mluvčí hasičů.

Podívejte se na video ze záchrany kachniček

Po vyproštění všech mláďat hasiči početnou kachní rodinu – i s viditelně klidnější a spolupracující dospělou kachnou, byť z divokého prostředí, převezli mimo zastavěnou průmyslovou zónu a vypustili do přírody.