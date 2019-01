Region - Čtyřicet chodců z Opavska doplatilo na zledovatělé chodníky. V ambulanci ošetřovali rozbité hlavy a naraženiny.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Kopáč Jiří

V pondělí krátce po půl třetí začal déšť měnit podchlazené chodníky na klouzačku. Pracovníci technických služeb okamžitě vyrazili do ulic, ordinace úrazové ambulance se začala rychle plnit. Počet výjezdů Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje byl v pondělí odpoledne a večer v desetileté historii nejvyšší.

Záchranáři ošetřili celkem 130 zraněných chodců, a Opavsko přitom rekord nedrželo. Nejvíce zraněných po pádu ošetřovali v Ostravě, i tak ale byly opavské ordinace plné.

„Jen od pondělního odpoledne do úterních 11 hodin byly ošetřeny na čtyři desítky pacientů. Jednalo se většinou o následky pádu na zledovatělých chodnících, tudíž naraženiny a zlomeniny obou končetin, rozbité hlavy a bohužel také páteře, a ve dvou případech šlo o zlomeninu kyčle.

Většina pacientů však mohla po ošetření domů," popisal mluvčí Slezské nemocnice Daniel Svoboda s tím, že během pondělka měla ledovka na svědomí 26 případů.

Z toho největší podíl měly úrazy hlavy, kterých bylo 13. Do úterních 11 hodin lékaři opavské nemocnice ošetřili 11 případů, nejčastěji zranění hrudníku a zápěstí.

Ledovka se projevila také na situaci na silnicích. Na Opavsku policisté šetřili do úterního rána deset nehod, z toho jednu vážnou. Při ní došlo k těžkému zranění dvaadvacetileté řidičky vozidla BMW, která před Slavkovem nezvládla auto na náledí a čelně narazila do protijedoucího vozidla zdravotnické záchranné služby.

„Při čelním střetu vozidel došlo ke zranění tří osob, 40letý řidič i jeho 41letý spolujezdec z vozidla zdravotnické záchranné služby měli utrpět zranění povahy lehké, řidička BMW těžké. Všichni byli převezeni do opavské nemocnice," sdělila mluvčí opavských policistů Pavla Welnová.

Led dělal problémy také na železnici. Především elektrické vlaky ztrácely na zledovatělých drátech energii. Na Opavsku se ale cestující problémům vyhnuli, pokud tedy nepokračovali dále.

„Problémy se týkaly především hlavních republikových tahů. Ze stanice Opava východ vlaky jezdí směrem do Ostravy beze změn. Stejné je to i na tratích lokálních spojů na Opavsku, kde jezdíme normálně," potvrdila Libuše Briová z informačního centra stanice Opava východ.

Perné chvíle si zažili také pracovníci opavských technických služeb. Ti vyrazili do ulic ihned poté, co začal déšť namrzat.

„Vzhledem ke značnému a neustávajícímu mrznoucímu dešti byl také v průběhu noci a následně po celé úterý opakovaně prováděn posyp vozovek a chodníků, uvedených v operačním plánu pro město Opavu a městské části. Od úterního časného rána dále naši pracovníci prováděli ruční posyp chodníků, které není možno čistit strojní mechanizací.

Jedná se hlavně o centrum města, úzké chodníky, přechody pro chodce, nástupní plochy, 65 zastávek MHD, schody, dále lávky a mostky apod. Během těchto dvou dní jsme doposud spotřebovali cca 35 tun kameninové drti, 30 tun soli a 9 metrů krychlových solanky," popsal kritické hodiny provozně-technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Podle něj kalamitní stav zatím nehrozí a pracovníci technických služeb budou ve zmírňování následků povětrnostních vlivů pokračovat dále. „Dle mého názoru děláme pro zmírňování následků povětrnostních vlivů ve statutárním městě Opava maximum a kalamitní stav zatím nehrozí, tudíž ani svolání krizového štábu není zapotřebí," dodal.

Podobně složitou situaci měli i silničáři. Ti do boje s ledovkou nasadili všechny posypové vozy. Zmrzelé silnice pak brázdili celou pondělní noc. „Nejhůře bylo na silnici mezi Opavou a Hlučínem, která se opravuje, a naše sypače se komplikovaně prodíraly mezi dalšími vozidly," konstatuje dispečer Pavel Godovský.

Také trasy na Vítkovsku byly zásluhou silničářů se zvýšenou opatrností sjízdné. „Lidé, kteří nám volali na dispečink, byli občas netrpěliví, ale slušní. My jsme pro ně dělali, co bylo v našich silách," dodává Pavel Godovský. Od pondělí do úterý skončilo na opavských silnicích kolem 320 tun posypové soli, ale zásoby má Správa silnic Opava naštěstí pořád dostačující.

Dopravní podnik zvládá ledovku dobře

Městský dopravní podnik Opava situaci s všudypřítomnou ledovkou zvládá téměř na jedničku a žádné vážnější komplikace zatím nenastaly.

V úterý odpoledne měly pouze autobusy na trase do Chvalíkovic a Vršovic zpoždění, které způsobila dopravní nehoda na silnici. Nepříjemnost také potkala trolejbus číslo 203, ve kterém je výstava snímků Skryté osudy Zdeňka Stuchlíka. Řidič na Dolním náměstí nedobrzdil a vzniklou drobnější kolizi odnesly pomačkané plechy.

„Nic vážného to ovšem nebylo a nikomu se nic nestalo," komentoval nehodu tiskový mluvčí Městského dopravního podniku Jaromír Šimánek.

Zatím dopravní podnik netrápí ani namrzlé trolejové vedení. „S trolejemi problémy nastávají, až když napadne sníh," upřesňuje Šimánek. V úterý všechny linky vyjely na své trasy podle plánu a bez problémů. Některé vozy sice občas nabíraly menší zpoždění, ale bylo to jen v řádu minut.

„Myslím, že jsme situaci s všudypřítomnou ledovkou zvládli dobře a cestujících se to nijak nedotklo," dodává Šimánek závěrem.

Cesta z Ostravy trvala čtyři hodiny, do Olomouce zase celou noc

Cesta Petře Vavříčkové z Ostravy do Suchých Lazců trvala v pondělí v podvečer více než tři hodiny. Janu Šimkovi vlakem z Opavy do Olomouce více než hodin patnáct. Jejich cesta domů nebo do školy v ledovkou zasaženém Česku se nepříjemně protáhla.

Petra z centra Ostravy vyjela před pátou hodinou odpolední a domů do Suchých Lazců dorazila až po půl deváté „Stáli jsme v koloně a úsek asi pěti set metrů v Opavské ulici při výjezdu z Ostravy jsme jeli asi dvě hodiny," popisuje situaci, která nastala v pondělí v odpoledních hodinách.

„Taky mi docházel benzin, tak jsem v autě raději moc netopila, baterka na telefonu ukazovala posledních osm procent, měla jsem žízeň, hlad a potřebovala jsem na záchod," doplňuje Petra okolnosti, které ji na její více než tříhodinové cestě provázely.

„Na dvojku, nejvýš na trojku a se strachem v očích jsem nakonec dojela v pořádku domů. Byla jsem ráda, že mě nepotkala nehoda jako řadu aut, které jsem po cestě viděla v příkopech," dodává třiatřicetiletá blondýnka.

Situace na železnici nebyla o nic lepší než na silnicích. Jednadvacetiletý student Jan Šimek v pondělí o půl třetí odpoledne vyrazil z Opavy do Olomouce, kde studuje. Dorazil však až druhý den ráno. Vlaky kvůli ledovce nabíraly zpoždění, až se zastavily úplně.

„Vlak, kterým jsem jel do Olomouce, přijel do Ostravy se stominutovým zpožděním, pak jsem stáli dlouho v Suchdole nad Odrou a z Hranic na Moravě jsme už neodjeli," popisuje svou cestu do školy Jan.

„Ve vlaku se naštěstí topilo, stewardi roznášeli občerstvení a nikdo z cestujících nepanikařil ani nedělal problémy," přibližuje situaci ve vlaku student. Po několikahodinovém čekání nakonec pracovníci Českých drah cestujícím oznámili, že se dnes do Olomouce už nedostanou.

Někteří volali známým, aby pro ně přijeli, jiní šli spát do hotelu. „Třeba mi těch šest set korun dráhy za nocleh v hotelu proplatí," říká skepticky Jan, který se do Olomouce dostal až druhý den ráno autobusem.