„Muž ve věku osmatřiceti let spadl z okna ve čtvrtém patře domu na travnatou plochu. V okamžiku, kdy k němu dorazili záchranáři, byl při vědomí, zasahující lékař však u něj zjistil mnohočetná poranění, a to v oblasti hlavy a hrudníku,“ informoval mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Protože lékař nevyloučil ani možné poranění pánve, zahájily posádky zdravotníků ihned poskytování přednemocniční neodkladné péče. Pacient byl zajištěn krčním límcem, pánevním pásem, a uložen do vakuové matrace.

„Jeho zdravotní stav se však zhoršoval a po zajištění žilních vstupů musel být uveden do umělého spánku, zaintubován a převeden na umělou plicní ventilaci. Záchranáři následně muže transportovali do Fakultní nemocnice v Ostravě a předali do další péče týmu tamního urgentního příjmu,“ doplnil Humpl.