Mikolajice /DOPLNĚNO/ - Je dopoledne, Mikolajice se už probudily, místní lidé jsou v práci nebo pracují na zahrádce u svých domů. Řekli bychom, že je den jako každý jiný Ale přece jen není až tak stejný. Ve vzduchu je cítit jakési napětí a nervozita.

V úterý se stádo páslo na stejné louce, kde došlo k útoku, ale agresivní býk už byl odstavený a zavřený. | Foto: DENÍK / Martin Kůs

Ještě to není ani čtyřiadvacet hodin od chvíle, kdy na pastvinu nedaleko obce přijela houkající sanitka. To ale ještě místní netušili, že jela na pomoc jedenatřicetiletému Petru Klimkovi, kterého chvíli před tím napadl býk. Bylo v pondělí okolo desáté dopolední.

„Víme jen z televize, že je na tom špatně a že leží v ostravské fakultní nemocnici. Doufám, že to přežije,“ svěřila se asi padesátiletá žena, která se představila jako Maruška. Její obavy jsou bohužel oprávněné.

„Muž byl při příjezdu záchranné služby při vědomí a se zdravotníky komunikoval. Zasahující lékař u něj zjistil poranění v oblasti zad a hrudníku, vyslovil také podezření na vážné vnitřní zranění břicha. Stav muže se ale zhoršoval a bylo nutné uvést pacienta do umělého spánku.

Postižený byl předán do péče lékařů urgentního příjmu Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě ve stavu ohrožujícím jeho život,“ řekl k zásahu lékaře v Mikolajicích Lukáš Humpl, tiskový mluvčí moravskoslezských záchranářů. Největším problémem jsou prý potrhané plíce.

Petr hospodaří s bratrem Tomášem a tátou Karlem šest let. Předtím měl táta hospodářství doma ve Štáblovicích, ale když se naskytla příležitost získat bývalý statek tady v Mikolajicích, přidali se k němu i oba synové. Karel dokonce kvůli tomu přerušil vysokou školu. Nastaly jim problémy jako všem českým farmářům, ale nestěžovali si.

O tom, proč ale v pondělí dopoledne zaútočil na Petra býk, se můžeme zatím jen dohadovat. „Petr tam byl sám, a tak nikdo neví, co se přesně stalo,“ říká otec Karel a dodává, že s tímto býkem nebyly nikdy problémy, a dokonce ho klidně krmili z ruky. Ale jak dodává, je to nevyzpytatelné zvíře.

Osudného rána šel Karel na tradiční obhlídku oplocení. Stádo má totiž poměrně veliký výběh na louce, a tak je potřeba vše pravidelně kontrolovat. Plemenný býk, jinak nejmohutnější zvíře v chovu, byl s ostatními ve stádu a o muže při kontrole nejevila zvířata žádný zájem. Pak se ale vše radikálně změnilo.

„Býk najednou vyběhl a zaútočil na bratra. Ten se sice snažil přelézt ohradník, ale nestihl to. Býk ho povalil a údery hlavy kutálel po louce,“ říká o dva roky starší bratr zraněného Tomáš, který byl u něj první. Býk je momentálně oddělený od ostatních kusů a zavřený čeká na odvoz na jatka. Pro farmáře to znamená shánět nového, a to bude odhadem tak stotisícová investice.

Největší strach teď všichni mají o Petrův život. „Volal jsem ráno do nemocnice. Řekli mi, že je sice stabilizovaný, ale dobré to není,“ řekl v úterý dopoledne bratr zraněného. Z tónu řeči bylo jasně znatelé zoufalství. V roce 1993 přišli bratři o mámu a teď… Raději ani nemyslet a věřit, že brzy budou zprávy z nemocnice pro zraněného muže více příznivější.

Útok býka na člověka není na českých pastvinách až takovou výjimkou, jak by se mohlo zdát. Známé jsou například případy z Písku, Zborova na Šumpersku, Kašnice na Břeclavsku či březnové napadení jednašedesátiletého muže v Bílém Potoku na Jesenicku.