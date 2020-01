Nehoda nákladních aut uzavřela dnes ráno na Karvinsku dálnici D48 ve směru na Český Těšín. Silnice je stále uzavřena.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Srážka dvou kamionů zablokovala ve středu ráno dálnici D 48 ve směru z Frýdku-Místku do Českého Těšína. Nehoda se stala zhruba 500 metrů od sjezdu na Třinec a vyžádala si dva zraněné. "Řidiči obou vozidel byli se zraněními převezeni do nemocnice k ošetření," řekla policejní mluvčí Karolina Bělunková. Dle dosud zjištěných informací měl jeden z kamionů narazit do levé zadní části odstaveného kamionu.