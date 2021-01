K nehodě došlo v úterý 5. ledna. Řidič (31) dodávky Ford Transitu Connect jel po vedlejší silnici III. třídy ve směru od obce Kujavy.

"Na křižovatce zřejmě nedal přednost projíždějící nákladnímu vozidlu Volvo FH s návěsem, který jel od Fulneku. Po nárazu se návěs dostal do smyku a řidič (39) kamionu ztratil nad soupravou kontrolu. Přejel do protisměru, kde se souprava střetla s protijedoucím osobním vozidlem Peugeot 206. Po kolizi se Peugeot převrátil na střechu a dopadl do silničního příkopu. Vozidlo Ford i nákladní souprava také následkem střetu zapadly do silničního příkopu," řekla mluvčí policie Zlatuše Viačková.

Naměřená hladina se zastavila na 1,57 promile

V Peugeotu zůstaly po nehodě zaklíněné dvě těžce zraněné osoby. "Sedmatřicetiletou pacientku záchranáři začali ošetřovat ještě před jejím vyproštěním – zajistili ji žilní vstup a zahájili podávání léků tlumících bolest. Zasahující lékař zjistil mnohočetná poranění, a to v oblasti horní a dolní končetiny, hlavy, páteře a hrudníku. Žena byla zajištěna pánevním pásem, krčním límcem, záchranáři se postarali o tepelný komfort a provedli další léčebná opatření. Pacientka byla následně předána v ostravské Fakultní nemocnici na oddělení urgentního příjmu," popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Druhou zraněnou byla šestnáctiletá slečna. Utrpěla poranění páteře břicha a pánve. Posádky ZZS ji poskytly přednemocniční neodkladnou péči a připravily k transportu do zdravotnického zařízení. Předána byla týmu urgentního příjmu Městské nemocnice Ostrava-Fifejdy.

U nehody zasahovaly tři jednotky hasičů. "Hasiči zabezpečili havarovaná vozidla před případným požárem. Z peugeotu, ležícího v příkopu na střeše, vyprostili sedmatřicetiletou ženu a šestnáctiletou dívku. Menší únik oleje z auta do betonového korýtka včas zachytili pomocí nasákavého sorbentu, životní prostředí tak nebylo poškozeno," doplnil mluvčí moravskoslezských hasišů Petr Kůdela.

Dechová zkouška u řidiče dodávky byla pozitivní. Naměřená hladina se zastavila na 1,57 promile. Dechová zkouška u řidiče kamionu je negativní. Zranění řidičky (37) Peugeotu neumožnilo dechovou zkoušku provést na místě.