Podle policie měl řidič osobního vozidla značky Mazda, jedoucí z Neplachovic do Opavy, z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde narazil do protijedoucího dodávkové vozidla značky Mercedes (převážející automobil). Mazda poté ještě narazila do dalšího automobilu (také značky Mazda), který jel v protisměru za dodávkou.