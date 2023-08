Dodávkový vůz převážející balíky zásilkové služby srazil a zranil cyklistku na Opavsku. Pak odjel. Policie šetří okolnosti nejen této nehody v kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

První z případů se stal na Opavsku v obci Kyjovice. "Okolo desáté hodiny dopolední 10. července 2023 jel doposud blíže neustanovený řidič blíže nezjištěného dodávkového automobilu přepravující balíky zásilkové služby v obci Kyjovice, přičemž při odbočování ze silnice vpravo na místo ležící mimo pozemní komunikaci s největší pravděpodobností přehlédl cyklistku, která jela při pravém okraji vozovky ve směru od zdejší budovy Hasičské zbrojnice ke kostelu," uvádí pro Deník mluvčí moravskoslezské policie René Černohorský.

Tipy na víkend. Na Opavsku se konají gulášové slavnosti, koncerty a další akce

Došlo tak ke střetu mezi pravou stranou vozidla a přední částí jízdního kola, načež dvaapadesátiletá místní žena upadla na zem a vzniklo jí zranění lehčího charakteru s následným lékařským vyšetřením a ošetřením v ostravském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun.

"Orientační dechová zkouška vyzněla u cyklistky negativně, u řidiče dodávkového vozu provedena nebyla, poněvadž po kolizní situaci v dopravě odejel neznámo kam," řekl dále mluvčí policie.

Čtěte také

Řidička v Opavě zaparkovala ve výloze prodejny obuvi

Opavan naletěl finančním podvodníkům, kvůli kryptoměnám přišel o tři miliony

Starostka Ostravice Stankayová řídila pod vlivem. Kvůli alkoholu je bez řidičáku

"V souvislosti s řádným zadokumentováním spisového materiálu a s upřesněním nehodového děje je velmi nutný výslech doposud neznámého řidiče blíže nezjištěného vozidla. Policisté žádají, aby se tento telefonicky ozval policejnímu inspektoru Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Karlu Matusiakovi na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950. Zároveň v dané záležitosti budou velmi nápomocné i jakékoli další kladné informace a pozitivní poznatky od případných přímých svědků výše popsané dopravní nehody, za jejichž sdělení policisté děkují," dodal mluvčí policie.

Nehoda dvou vozidel si vyžádala zranění, policie hledá svědky

K další z nehod na Opavsku došlo patnáct minut po patnácté hodině odpolední 23. července letošního roku. Šestatřicetiletý muž z Opavska řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Mondeo po silnici ve směru od obce Velké Hoštice k Opavě, k městské části Malé Hoštice, přičemž předjížděl před sebou jedoucí traktor.

"Po tomto předjížděcím manévru se zařadil zpět do svého jízdního pruhu před traktor a za před ním jedoucí osobní automobil tovární značky Škoda Favorit, který se rozhodl rovněž předjet. V době zahájení předjíždění tohoto vozu však již měl být předjížděn i on, a to 40letým mužem z Opavska jako řidičem osobního motorového vozidla tovární značky Audi A6," uvedl pro Deník mluvčí moravskoslezské policie René Černohorský.

VIDEO: Opavský Slezan vyjel na led v nové hale, asistentem Jaroslav Plánovský

Při tomto došlo ke střetu mezi přední části automobilu Audi s levou zadní části vozu Ford a k odhození prvně uvedeného automobilu do levé silniční příkopy. Při této dopravní nehodě bylo v předmětných vozidlech přítomno sedm osob, přičemž tři osoby byly následně nuceny vyhledat pro svá lehká zranění lékařské vyšetření a ošetření v opavském i v ostravském nemocničním zařízení. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 200 tisíc korun.

"Případ nadále šetří policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Bc. Jan Hort. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu a upřesnění nehodového děje jsou velmi nutné a důležité další informace případných přímých svědků. Tyto kladné a pozitivní poznatky lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950, za což strážci zákona děkují," doplnil mluvčí policie.