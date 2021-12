"Po průjezdu mírně pravotočivé zatáčky dostal na namrzlém povrchu vozovky smyk, najel za pravý okraj komunikace, zde narazil do kovového svodidla, které automobil vymrštilo do vzduchu, a po letu vůz dopadl do přilehlého silničního příkopu. Bezpečnostním pásem měla být připoutána pouze jedna ze tří cestujících osob," popsal mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.