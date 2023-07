Přesně na 25. července připadá Světový den prevence tonutí, který byl poprvé vyhlášen v roce 2001. A proto kdy jindy uspořádat osvětovou akci, která má veřejnost seznámit právě s prevencí tonutí, ale i s bezpečnými postupy záchrany topících se osob, než právě v tento den.

Světový den prevence tonutí, Stříbrné jezero Opava. 25. července 2023 | Video: Veronika Bernardová

V úterý 25. července odpoledne se tedy na Stříbrném jezeře v Opavě sešli opavští hasiči, pod jejichž taktovkou se akce konala spolu s několika přihlížejícími, kteří se v deštivém počasí rovněž na sádrák vypravili. Místo nebylo vybráno náhodně. Právě na této vodní ploše museli minulý týden záchranáři a hasiči vyjíždět hned ke dvěma tonoucím během dvou dní, přičemž jeden starší muž nepřežil.

„Úkolem dnešní akce je seznámit širokou veřejnost se základními pravidly chování u vody, jak dbát na bezpečí své i svých blízkých, dětí i starších osob. A když už se něco stane, tak aby lidé věděli, jak se zachovat, jak poskytnout první pomoc tonoucímu, jak k němu nejdříve vůbec doplavat a jak bezpečně pro něj plavat. A poté, když jej vytáhnu na břeh, tak jak mu poskytnout první pomoc, jak kontaktovat záchranáře a tak dále. Zkrátka takové všeobecné informace, osvěta. Pořádáme to také v návaznosti na události z minulého týdne, kdy jsme zde měli zásahy dva dny po sobě, bohužel jeden tragický,“ vysvětluje Deníku nadpraporčík Jan Maršálek, velitel družstva Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Územního odboru Opava. Zároveň je také hlavním krajským instruktorem pro práci na vodě.

Neuvážené skákání

Přítomní se tedy dozvěděli, jak se bezpečně chovat u vody, jaké jsou hlavní rizika i příčiny tonutí. Jedním z nich je třeba skákání do neznámé vody. Konkrétně na sádráku lze do vody skákat ze dvou plovoucích mol, pod jedním, umístěným uprostřed jezera, je hloubka 4,5 metru. „Ale určitě by se nemělo do vody skákat ze břehů. Nevíte, kolik vody pod vámi je, může tam být hloubka, ale v ní třeba spadlý strom, do kterého se můžete zamotat,“ upozornil Jan Maršálek. Důležité je také dbát na své bezpečí, neměli bychom se snažit plavat hned k aktivně tonoucímu se, neboť hrozí, že nás stáhne s sebou pod vodu. „Úplně zaprvé bychom se měli snažit hodit tonoucímu nějakou pomůcku, předmět, záchranný kruh, lano, větev, cokoli, čeho by se mohl chytnout,“ pokračoval hasičský velitel.

Součástí byla také ukázka přímo ve vodě, kdy dva hasiči předváděli, jak z jezera vytáhnout topící se osobu. A nechybělo ani seznámení s resuscitací.

Na sádráku trénují hasiči často

Opavští hasiči jezdí na Stříbrné jezero cvičit pravidelně. „Je to jedna z největších vodních ploch v opavském obvodu. V zimě tady vyrážíme cvičit práci na ledu a záchranu tonoucích, propadnutých ledovou plochou. V zimě, když zamrzne voda, se tady objevuje mnoho lidí, bruslí, děti si hrají, takže to nebezpečí tady celkem je. Přes léto pak jezdíme cvičit na klidné vodní hladině. Dále se na Stříbrném jezeře ještě konají výcviky s plavidly, bohužel teď momentálně poslední dva roky, kdy je jezero v rekonstrukci, jsme se sem s plavidly nedostali. Ale je pro nás udělán sjezd, odkud můžeme čluny bezpečně položit přímo z vozíku na vodu. No a v těsném sousedství se vyskytujeme také na kanále u Vojenského splavu, tam máme výcviky na divoké vodě,“ vyjmenovává Jan Maršálek.

Budou i další akce

Jak již bylo řečeno, tak počasí akci příliš nepřálo. Je možné, že například za další dva týdny by se mohla ještě zopakovat. „To je ale předmětem diskuze s vedením. Ale každopádně na příští rok plánujeme na konci školního roku další podobnou osvětu. Dali bychom na vědomí středním školám a posledním dvěma ročníkům škol základních, to jsou takoví řekněme teenageři, kteří se už pohybují u vody sami. Uděláme nějaká stanoviště, dopoledne by to bylo prioritně pro školy, zůstali bychom tady do podvečera, aby měli šanci se přijít podívat také lidé po práci a ostatní zájemci. Zhlédnou i naši techniku, jak a s čím pracujeme,“ prozrazuje závěrem Jan Maršálek.