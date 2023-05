Jen náhodou neskončila tragédií riskantní jízda dvaatřicetiletého muže z Opavy, který se snažil na Novojičínsku ujet policejní hlídce.

Bylo několik po dvacáté hodině, když ve čtvrtek 30. března službu konající příborská policejní autohlídka, která dohlížela na bezpečnost a plynulost silničního provozu ve Štramberské ulici v Příboře, chtěla zastavit zde projíždějící osobní motorové vozidlo Lancia Lybra.

„Po projetí kolem průmyslového areálu řidič uvedeného vozu nereagoval na výzvu policistů ze služebního automobilu v barvách Policie České republiky k zastavení – automobil měl zapnuté výstražné světelné a zvukové zařízení, nápisy STOP,“ sdělil policejní mluvčí René Černohorský.

Řidič italského vozu odbočil na silnici I/58, začal zvyšovat rychlost a pokračoval ve směru na Kopřivnici. Na kruhovém objezdu odbočil na obec Lubina, poté projel místními uličkami k benzínové čerpací stanici, následně zpět na kruhový objezd a pokračoval ve své jízdě rychlostí až 140 kilometrů v hodině ve směru na Příbor.

„Při tomto byl neustále pronásledován policejní autohlídkou až do obce Závišice, kde při jízdě z prudkého kopce a v serpentinách přejížděl i do levé části vozovky a zde bezprostředně ohrozil protijedoucí automobil značky Škoda Octavia. Následně vjel na nádvoří zdejší bytové zástavby a zde se střetl s instalovaným zahradním grilem, přejel přes dětské pískoviště, posunul trampolínu a narazil do oplocení domu,“ pokračoval policejní mluvčí.

Policejní vůz měl po celou dobu zhruba patnáctikilometrové jízdy podezřelé vozidlo pod neustálým dohledem. „I když se řidič snažil přesednout na místo spolujezdce a zakročujícím policistům tvrdil, že vůz neřídil, přesto bylo a je zcela zřejmé, že řidičem ujíždějícího automobilu byl a je dvaatřicetiletý muž z Opavy,“ dodal René Černohorský s tím, že při incidentu se nikdo nezranil a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik tisíc korun.

Lustracemi v dostupných evidencích policisté později zjistili a prokázali, že zmíněný muž má čtyřmi různými rozsudky a rozhodnutími příslušných orgánů vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do poloviny srpna roku 2024. Konkrétně se jedná o dvě rozhodnutí Magistrátu města Opavy, jedno rozhodnutí Městského úřadu Vítkov a rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně.

„Orientační dechová zkouška na alkohol u muže vyzněla negativně, na výzvu ze strany zakročujících policistů se však bezdůvodně odmítl podrobit testu na možnou přítomnou návykových látek v jeho těle. Bezdůvodně odmítl i výzvu k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve nebo moči. Při prohlídce vnitřních prostor automobilu byla v několika malých sáčcích nalezena bílá krystalická látka, která byla zajištěna a zaslána k chemické a toxikologické expertize,“ doplnil René Černohorský.

Věc nadále prošetřují příborští policisté, kteří již zahájili úkony trestního řízení směřující k řádnému prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, muž spáchal přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.