Jeho trasa vedla ve Škodě Octavii z ulice Zámecký okruh, přes Nádražní okruh, Hradeckou, Rooseveltovu, Otickou, Gogolovu a Dostojevského ulici až na ulici Olomouckou. Zde auto odstavil, jenže to už ho měli v hledáčku muži zákona.

Během řízení totiž způsobil hned několik kolizí. Na Nádražním okruhu narazil do dopravní značky, v Hradecké ulici se mu do cesty postavilo zábradlí, v Dostojevského ulici jel místo po cestě po trávě a následně si ještě poškodil spojler auta o betonový obrubník.

„Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na 86 tisíc korun,“ uvedl mluvčí opavské policie René Černohorský. Netrvalo dlouho a záhada krkolomné jízdy byla odhalena. Řidiči totiž v krvi kolovalo přes 2,6 promile alkoholu. Jako zázrakem se ani jemu, ani nikomu dalšími nic nestalo.

„K řízení pod vlivem alkoholických nápojů se muž plně doznal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a do dalšího rozhodnutí mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel. Pro svou silnou podnapilost byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění,“ pokračoval mluvčí.

Alkoholem posilněný Polák jel bez řidičáku

Výše zmíněný muž však nebyl jediným, kdo se před nedávnem rozhodl usednout za volant, aniž by byl střízliv. Stejně jednal i třicetiletý polský občan, který jel se svým autem značky VW Golf ze Strahovic do Rohova. Na rovném úseku ale nezvládl řízení, sjel do příkopy a jeho jízda skončila nárazem do betonového mostku. Ani on nebyl při nehodě zraněn.

„Škoda byla vyčíslena na 10 a půl tisíce korun. Odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo pozitivní výsledky s hodnotami více než 2,7 promile alkoholu v dechu. Ve spolupráci s polskými policisty bylo lustracemi rovněž zjištěno, že muž není držitelem příslušného řidičského oprávnění pro daný druh motorových vozidel,“ dodal René Černohorský.