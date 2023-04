Záchranářský vrtulník musel v úterý 11. dubna večer vzlétnout k dopravní nehodě, která se stala mezi Vítkovem a Novými Těchanovicemi. Opilý pětašedesátiletý řidič z Vítkova nezvládl jízdu a skončil ve stromě.

Vrtulník Zdravotnické záchranné služby. | Foto: Deník/Petr Pilát

K události došlo krátce před jednadvacátou hodinou. Muž mířil ve směru z Nových Těchanovic do Vítkova. „S největší pravděpodobností vyjel kvůli mikrospánku vpravo mimo vozovku a přední částí automobilu narazil do vzrostlého stromu. Při tom utrpěl zranění. Byl nutný letecký transport helikoptérou do Fakultní nemocnice v Ostravě. Ke zranění žádné další osoby nedošlo, hmotná škoda je asi čtyřicet tisíc korun,“ uvedl opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Jak se ukázalo, šofér byl pod vlivem alkoholu, přístroj mu naměřil 1,2 promile v dechu. „Řidič se k předchozímu požití alkoholu plně doznal,“ dodal policejní mluvčí. Nehodou se zabývají opavští dopravní policisté, řidič je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.