„Chlapec ve věku necelých dvou let zůstal po kolizi ležet v kolejišti pod vlakovou soupravou, odkud jej vyprostili hasiči. Byl při vědomí, vyšetření lékařem ukázalo poranění hlavy a vícečetné oděrky na dalších částech těla. Záchranáři zajistili pacienta krčním límcem a uložili do podtlakové matrace. Vzhledem k neklidu chlapci podali nitrožilní cestou tlumící léky a infuzní roztoky, nutné bylo také podání kyslíku. Po potřebných opatřeních v rámci přednemocniční neodkladné péče byl leteckými záchranáři převzat na palubu vrtulníku a šetrně transportován na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice,“ popsal zásah mluvčí zdravotnických záchranářů Lukáš Humpl.

„Vlak, u kterého se to stalo, dojel jen do Lískovce a byl odřeknut, tedy zrušen,“ oznámil Petr Šťáhlavský za České dráhy. S tím, že částečné či úplné odřeknutí se týkalo dalších dvou spojů. Výluka postihla další čtyři vlaky. Dopravu lidí mezi Frýdkem – Místkem a Paskovem, respektive Lískovcem, zajišťovaly autobusy až do tří odpoledne.Podle informací z Fakultní nemocnice Ostrava bylo sražené dítě „předáno na specializované oddělení“, o dalším stavu se mohou dozvědět více už jen rodiče.

Mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová řekla, že i v daném případě využili záchranáři a lékaři urgentního příjmu spojení přes ZCase; díky tomu věděli, s čím jim pacienta vezli.

K TÉMATU

ZCase, speciální aplikace

Vyvinuli ji pro rychlejší spojení mezi sanitkami nebo helikoptérou záchranné služby a dispečery či zdravotníky v ostravské fakultní nemocnici (včetně pracovišť kardiologie, neurologie, ARO). „Díky ní víme, koho a s jakými problémy nám přivážejí. K dispozici jsou při jednom i výsledky již provedených vyšetření,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Petra Petlachová. ZCase doslova umožňuje „pracovat“ na pacientovi dříve, nežli se do zdravotnického zařízení v Porubě dostane fyzicky.

„Vidíme i snímek EKG, můžeme svolat konzilium, informovat specializovaná pracoviště, jako je například CT,“ uvedl Michal Bijok z Urgentního příjmu FNO. Zavedení aplikace nebylo pro Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje přítěží, jen se s ní doplnily tablety u všech posádek, do kterých se již dříve vkládaly údaje o převážených pacientech.