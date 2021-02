Těžká hasičská technika pomáhala v pátek hned u dvou dopravních nehod v Moravskoslezském kraji.

Nehoda v Dolním Benešově, pátek 26. února 2021. | Foto: HZS MSK

Nejprve se musela těžká hasičská technika vypravit do Bruzovic na Fýdecko-Místecku, a to k dopravní nehodě nákladního automobilu, který sjel mimo komunikaci do příkopu a zůstal stát v nebezpečném náklonu.