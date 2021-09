„Muž se navíc odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (moči nebo krve), takže mu na místě bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření příslušných orgánů a institucí. Řidičský průkaz mu zadržen nebyl, poněvadž jej nepředložil,“ poznamenal Černohorský.

Policisté tedy začali pátrat a jak už to tak bývá, nezbedného řidiče vypátrali. Policejní hlídky nalezly zjištěné auto v Komárově a hned jej stavěly. Při prováděné silniční kontrole nadýchal řidič přes 0,9 promile alkoholu a měl hned druhý problém.

„Lehké zranění utrpěla zde sedící 48letá žena z Opavy, která byla sanitním vozidlem převezena k lékařskému vyšetření a ošetření do opavské Slezské nemocnice. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo,“ informoval policejní mluvčí René Černohorský.

Brněnský řidič (54 let) boural se svým Landroverem na ulici Dolní náměstí v Opavě, přičemž před objektem restaurace couval od křižovatky s ulicí Mezi trhy k ulici Mnišská a narazil do instalovaného přenosného oplocení zdejší zahradní restaurace U Bílého koníčka.

