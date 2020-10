"Z dosud zjištěných informací vyplývá, že žena (ročník 1973) jela ve směru od ulice E. Beneše k ulici Partyzánské, na kterou chtěla odbočit. V místě byla vzhledem k aktuální dopravní situaci kolona stojících vozidel," uvedla k události mluvčí policie Soňa Štětínská.

Do ní se však podle jejích slov řidička nezařadila, ale vybočila ve směru jízdy vpravo a projížděla ke křižovatce vedle kolony.

Střet s dětmi

"Tou částí komunikace, která není jízdním pruhem nebo místem určeným pro jízdu vozidel. Došlo ke střetu s nezletilými dětmi (ročník 2009 a 2011), které šly přes silnici z pohledu řidičky zleva (od ostrůvku oddělujícího jízdní směry)," popsala mluvčí policie.

Obě zraněné děti posádky zdravotnické záchranné služby (ZZS) převezli do nemocnice. Výsledek orientační dechové zkoušky byl u řidičky negativní.

"První záchranáři byli u postižených během pěti minut od převzetí výzvy. Jedenáctiletý chlapec byl podle svědků krátce po události v bezvědomí, s posádkami ZZS však již následně komunikoval. Zasahující lékař u něj zjistil poranění hlavy, horní končetiny, břicha a pánve. Byl uložen do podtlakové matrace, zajištěn léky a infuzními roztoky, končetinovou dlahou a poté transportován do ostravské fakultní nemocnice a předán urgentnímu příjmu," komentoval zásah mluvčí krajské ZZS Lukáš Humpl.

Dívka ve věku devět let jevila známky otřesu mozku. Po provedení přednemocniční neodkladné péče byla další posádkou ZZS přepravena do Slezské nemocnice v Opavě, a to na chirurgickou ambulanci.

Policejní výzva

"Policisté provedli na místě dokumentaci. Zjišťovali rovněž informace od řidičů a osádek vozidel. Ve shromažďování informací i nadále pokračují, přičemž v této chvíli by bylo neobjektivní vyvozovat závěry ohledně míry zavinění dopravní nehody," dodala dále Soňa Štětínská s tím, že policisté se obrací s žádostí o svědectví také na veřejnost.

"Pokud má někdo na palubní kameře vozidla zachycen nehodový děj nebo dobu mu předcházející a související s nehodou, prosíme, nechť kontaktuje policisty na lince 158," vyzvala v závěru mluvčí policie.