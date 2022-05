"Na společné stezce pro chodce a cyklisty jel ve směru k náměstí Republiky muž na dvoukolém motorovém vozidle. Nejen že v tomto místě neměl co pohledávat, ale navíc nejel při pravém okraji stezky. Narazil do přední části jízdního kola jedoucího v protisměru. Cyklistka upadla na komunikaci a se zraněním byla převezena do nemocnice," popsala ve výzvě mluvčí policie Daniela Vlčková.