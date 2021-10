"26letá řidička automobilu BMW zranění neutrpěla a rovněž nedošlo ke zranění dalších přítomných osob. Orientační dechové zkoušky vyzněly u všech zúčastněných negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 300 tisíc korun. Neznámý řidič blíže neustanoveného motocyklu nadále pokračoval v jízdě a odejel neznámo kam. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů a jakékoli informace, které by vedly k ustanovení neznámého motocyklisty, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158," požádal závěrem mluvčí policie Černohorský.

"Přerazil dopravní značení, vjel do levé poloviny vozovky a zde se střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky BMW 530D Xdrive, jenž právě zastavovalo u okraje vozovky. Po nárazu policejní vozidlo zůstalo stát v prostoru zastávky Městské hromadné dopravy," doplnil René Černohorské s tím, že oba policisté ve voze, tedy řidič i spolujezdec, utrpěli zranění lehčích charakterů s nutností jednorázového lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.