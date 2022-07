Krásnou sovu zřejmě během pondělního dne rybáři vyrušili při spánku na některé větvi, a ten se při střemhlavém úniku nešťastně zamotal do rybářského vlasce s háčkem a závažím, který někdy dříve zanechal v koruně stromu nad rybníkem jeden z jejich méně šikovných kolegů. Nejméně několik desítek minut tak bezvládně visel za křídlo asi pět metrů nad hladinou a stejnou vzdálenost (tedy pět metrů) od nejbližšího břehu.

Povodeň 1997 v Opavě, podívejte se po čtvrt století na exkluzivní fotogalerii



"Na místo nešťastného „ulovení“ přijela jednotka HZS Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanice Hlučín a dvě jednotky dobrovolných hasičů – Bohuslavice a Hlučín. Protože žádná hasičská tyč nedokázala zamotaného puštíka bezpečně přitáhnut ke břehu, musel dojet automobilový žebřík (AŽ 37 MB Metz) ze stanice HZS MSK v Opavě," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Hasič v koši výsuvného žebříku opatrně položil puštíka do plastového kbelíku a kolegové jej dole ještě zbavili zbytku rybářských propriet. Naprosto vysílená sova byla krotká a odevzdaná.

Pomsta za technoparty na Bruntálsku, hřebíky, akce přitom pomáhá týraným koním

Po úspěšné záchraně hasiči kontaktovali Záchrannou stanici Bartošovice (okres Nový Jičín). Pro ptáka přijel její pracovník už na hlučínskou stanice HZS MSK. To už se puštík, do té doby ztěžka nabírající ztracené síly, začal „vrtět“. „Z našeho laického pohledu vyvázl bez jakéhokoliv zranění. Podle pracovníka bartošovické záchranné stanice měl ale namožené křídlo, na kterém dlouho visel, a byl opravdu hodně vyčerpaný,“ doplnil velitel hasičského zásahu. Celý hasičský zásah se vešel do 40 minut.