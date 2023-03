K dopravní nehodě, která se obešla bez vážnějších zranění, zato s poměrně vysokou škodou, vyjížděli policisté v pondělí 20. března v Opavě-Kateřinkách.

Policie ČR. | Foto: Deník/Roman Dušek

Dvaatřicetiletá žena z Opavska řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po silnici čísla I/11, což je severní obchvat statutárního města Opavy, ve směru od kruhového objezdu poblíž Nákupního centra Kaufland v Hlučínské ulici směrem ke Stříbrnému jezeru v ulici U Dráhy v Opavě.

„Po výjezdu z pravotočivé zatáčky na rovném přímém úseku se žena plně nevěnovala řízení, když se podívala vedle sebe na sedadlo spolujezdce, kde v takzvaném dětském přepravním vajíčku byl její téměř půlroční syn. Žena přejela do levého jízdního pruhu a zde se střetla s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky VW Golf, které řídil třiatřicetiletý muž z Krnova,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Oba řidiči se snažili střetu zabránit strhnutím řízení a úhybným manévrem, to se jim však už nepodařilo a po nárazu byl Volkswagen Golf odhozen do kovových svodidel. „Všichni tři účastníci dopravní nehody byli se zraněními lehčích charakterů následně převezeni k lékařskému vyšetření a ošetření do Slezské nemocnice v Opavě, ke zranění žádných jiných osob nedošlo,“ dodal policejní mluvčí.

Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů automobilů negativně, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na 320 tisíc korun. Záležitost nadále prošetřují policisté Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.