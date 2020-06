K vážné dopravní nehodě došlo v úterý 23. června v patnáct hodin odpoledne mezi opavskou městskou částí Jaktař a částí Vlaštovičky. Srazila se zde dvě osobní auta. To značky Seat Leon řídila osmadvacetiletá žena z Opavy, a sice ve směru z Jaktaře na Vlaštovičky.

Nehoda se stala na silnici I/11 mezi částí Jaktař a Vlaštovičky. | Foto: PČR

„Když však projížděla pravotočivou zatáčkou, nepřizpůsobila rychlost jízdy, uvedla svůj vůz do smyku, přejela do levého jízdního pruhu a zde přední částí automobilu narazila do levé přední části a levé strany protijedoucího vozidla Fiat, které řídil pětatřicetiletý muž z Opavy. Vlivem nárazu byla obě vozidla odražena do pravého silničního příkopu ve směru jízdy na Opavu. Při střetu utrpěli oba řidiči zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření,“ uvedl mluvčí opavské policie René Černohorský.