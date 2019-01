Staré Oldřůvky/ Zhruba tři sta metrů za Starými Oldřůvkami na louce uzavřela policie červenými páskami prostor v jehož středu jsou zbytky ohořelého ultralightu, a mezi nimi dvě ohořelá těla. Je 11:38 a policisté čekají v silném větru na příjezd letecké inspekce a soudního lékaře z Prahy.

„Bude to ještě chvíli trvat než dojedou,“ uvedl jeden z vítkovských policistů, který si nepřál být jmenován. Kolega se pokouší dostat za červenou pásku, ale po pár krocích je ostře zastaven jedním z policistů. Na místě je letecká amatérská asociace. Místo hlídají také psi. Nikdo z novinářů se k ohořelým zbytkům nedostane.

Podle výpovědi pilota letadla, kterému se podařilo přistát v Chocni měl ve zříceném ultralightu Eurostar letět pětapadesátiletý muž ze Slatiny a třiapadesátiletý muž z Chocně, oba okres Ústí nad Orlicí.

Oba letouny vzlétly včera ve dvě hodiny společně z Kunovic a letěly do Chocně. U Budišova nad Budišovkou však letadla kvůli špatnému počasí otočila a vlétla do mlhy. Od této chvíle se o letadlu s dvoučlennou posádkou nic nevědělo.

Příčina tragické havárie není v 11: 45 ještě známa.

Muži: Letadlo vrčelo nad kostelem, mělo divný zvuk

Zřejmě posledními lidmi, kteří viděli ultralight ve vzduchu, byli dva zaměstnanci firmy Zempol ve Starých Oldřůvkách: František Karásek a Jan Hofman. Bylo úterý, pár minut před třetí hodinou odpolední, když oba stáli na dvoře firmy nacházející se naproti místnímu kostelu. Vesničku zahalovala mlha, ale letadlo, které se náhle objevilo nad kostelní věží, se přehlédnout nedalo.

„První, co mě napadlo, bylo, že pilot v té mlze zabloudil. Letadlo totiž dvakrát nad kostelem zakroužilo. Jako by nevědělo, kudy kam. Navíc se mi nezdál zvuk motoru. Byl totiž divný, jako by měl poruchu,“ vypráví Jan Hofman a jeho kolega dodává: „Letadlo bylo naklopené na bok a kolísalo nahoru a dolů. Vrčelo tu asi minutu. Pak odletělo směrem tam k té louce, kde ho pak našli rozbité.“

František Karásek míní, že se pilot věže kostela, která se před ním v mlze vynořila, nejspíše lekl. Když utralight ze vsi zmizel, přestali na něj myslet. Až druhý den ráno slyšeli v rádiu, že se poblíž jejich vsi rozbil na kousky a že v něm dvoučlenná posádka našla smrt. „Jenžemyjsme neslyšeli žádnou ránu, ani neviděli dým. Mlha nás zradila. Jinak bychom se tam samozřejmě šli podívat,“ shodují se oba muži.

Ve vesnici tak byl po celé úterý klid. Teprve včera před sedmou hodinou ranní se prý nad vsí objevil pátrací vrtulník. „No ale na ten jsme zvyklí, žijeme blízko vojenského prostoru Libavá. Nenapadlo nás, že tu hledají ztracenou posádku,“ dodávají.

(azu, jk)