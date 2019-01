Tragicky skončila dopravní nehoda, ke které došlo včera večer na silnici spojující Ostravu s Opavou.

Ilustrační foto. | Foto: ZZS OK

Jak potvrdil tiskový mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl, po nehodě zůstal pod vozidlem, které se převrátilo, zaklíněn jeden z cestujících.

„Muž, jehož totožnost záchranáři v době zásahu neznali, utrpěl závažná poranění hlavy a hrudníku. V okamžiku příjezdu posádek nejevil známky života a první pomoc se mu pokoušeli poskytnout svědkové události,“ popisuje Lukáš Humpl.

Záchranáři podle jeho slov pokračovali ve snaze o záchranu muže rozšířenou resuscitací, a to za použití přístrojové techniky a léků.

„Přes všechnu snahu bylo jejich úsilí marné a zasahující lékař byl nucen po několika desítkách minut konstatovat smrt pacienta,“ uvedl.

Jak zmínil, ošetřen byl rovněž pětatřicetiletý muž, který v automobilu také cestoval.

„Záchranáři u něj zjistili středně závažné poranění v oblasti hlavy. Pacient byl při vědomí a mimo ohrožení života. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče jej záchranáři transportovali do ostravské Fakultní nemocnice a předali na oddělení urgentního příjmu,“ dodal.

Tragickou nehodu samozřejmě prověřují i opavští policisté.

„K nehodě došlo na silnici I/11 v katastru obce Mokré Lazce. Z dosud zjištěných informací vyplývá, že vozidlo značky Citroen ve smyku narazilo do svodidel. Po nárazu bylo odvrženo do protisměrných jízdních pruhů, kde se převrátilo na bok. Při nehodě utrpěli zranění oba cestující. Dvacetiletý muž zraněním podlehl, pětatřicetiletý muž byl převezen záchranáři do nemocnice,“ uvedla k případu vrchní komisařka Gabriela Holčáková.

Uvedla také, že k objasnění okolností události zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.

„Policisté provedli ohledání místa činu, topografickou i fotografickou dokumentaci. Policejní komisař nařídil soudní pitvu zesnulého. K objasnění některých okolností nehody budou přibráni znalci. Kriminalisté budou pokračovat v prověřování také výslechy svědků,“ uzavřela.