V neděli 10. května policisté na Vítkovsku narazili na silně podnapilého řidiče osobního vozu.

"Policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 50letému muži z Opavska, neboť tento chvíli po půlnoci 10. května tohoto roku řídil v silně podnapilém stavu z obce Moravice do obce Nové Lublice osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz. Tuto skutečnost zjistila službu konající vítkovská policejní hlídka, kdy odborným měřením dechovými zkouškami u něj byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,1 promile alkoholu v dechu," popsal policejní mluvčí René Černohorský s tím, že policisté na místě shora uvedenému muži zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. Událost je nadále v prověřování ze strany vítkovských policistů a opavských kriminalistů.

Další den, v pondělí 11. května, několik minut před desátou hodinou dopolední policisté narazili na dalšího opilého řidiče - tedy řidičku. Jednalo se o 49letou ženu z Opavy, která jela ve voze značky Ford Tourneo po ulici Opavské v obci Nové Sedlice ve směru jízdy z Ostravy na Opavu.

"V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu službu konající policejní hlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě tento automobil zastavila a provedla u řidičky silniční kontrolu. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že shora uvedená žena je v podnapilém stavu, poněvadž jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 0,9 promile alkoholu v dechu," uvedl mluvčí.

Řidička se k pití alkoholu před jízdou přiznala. "Vzhledem k naměřeným hraničním hodnotám mezi přestupkovým jednáním a trestnou činností mající znaky naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky byla zakročujícími policisty vyzvána k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči), což bezdůvodně odmítla. Na místě jí byl zadržen řidičský průkaz, bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů," dodal Černohorský.

DOPRAVNÍ NEHODA V KYLEŠOVICÍCH

Opavští dopravní policisté prověřují také nehodu podnapilého řidiče v Kylešovicích



TISKOVÁ ZPRÁVA



Okolo půl druhé hodiny ranní 12. května 2020 došlo na parkovišti poblíž křižovatky ulic Joži Davida a Bílovecká v Opavě-Kylešovicích k dopravní nehodě, kdy osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Stilo při couvání narazilo do zdejší autobusové zastávky a zároveň na zem srazilo otevřenými dveřmi z automobilu vystupující 21letou ženu z Opavy. Ta utrpěla zranění lehčího charakteru, ke zranění dalších tří zúčastněných osob (žena ve věku 26 let z Opavska a dva muži ve věku 16 a 33 let z Opavy) nedošlo. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na 30 tisíc korun.



PŘIZNÁNÍ



Všechny čtyři osoby po výše uvedené kolizní situaci v dopravě odešly a následně byly přivolanými policisty dohledány nedaleko místa činu. Zraněná 21letá žena byla předána přítomné osádce sanitního vozidla k lékařskému vyšetření a ošetření.



Po řádném poučení se k řízení automobilu v době dopravní nehody přiznala 26letá žena. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že je v podnapilém stavu, kdy jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,2 promile alkoholu v dechu, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním.



Rovněž i další přítomné osoby jevily známky požití alkoholu, kdy u 21leté zraněné ženy byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,8 promile alkoholu v dechu, u 33letého muže hodnoty okolo 2,1 promile a také 16letá mladistvá osoba nadýchala hodnoty přes 1,1 promile alkoholu.



BEZ POJIŠTĚNÍ



Dále bylo zjištěno, že celá osádka přijela do Opavy-Kylešovic z obce Chvalíkovice a že automobil řídil jeho majitel, a to shora uvedený 33letý muž, jenž byl tedy rovněž pod vlivem alkoholických nápojů. Prokázáno také bylo, že automobil nemá řádně uhrazené zákonné pojištění a že od dubna letošního roku má propadlou zákonem stanovenou technickou kontrolu i emise.



Všechny tyto indicie budou nadále v prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů například pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a z dalšího protiprávního jednání na úseku přestupků v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a rovněž se bude zjišťovat, kdo osobě mladší 18-ti let podal, prodal či poskytl k požívání alkoholické nápoje.