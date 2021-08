"V sobotu 31. července 2021 ve 23.24 hod. byla na operační středisko HZS MSK nahlášena dopravní nehoda dvou osobních automobilu, která se stala v Opavské městské části Kylešovice. U nehody došlo ke zranění celkem tří osob. Všechny osoby museli hasiči z vozidel vyprostit," uvedl mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Podle zrpávy policie dvacet minut po třiadvacáté hodině večerní 31. července 2021 řídil třiatřicetiletý muž z Opavska vůz značky BMW 328 po silnici I/57 ve směru od Opavy na obec Branka u Opavy.

"Z doposud přesně nezjištěných příčin dostal smyk, přejel do levého jízdního pruhu a zde se pravou boční části svého vozu čelně střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Daewoo Matiz, které řídil 20letý muž z Opavy ve směru jízdy od Hradce nad Moravicí na Opavu. V tomto automobilu cestovala na předním sedadle spolujezdkyně i 16letá dívka z Opavy," popsal nehodu mluvčí policie René Černohorský.

Podle policejní zprávy pak po nárazu vůz BMW vjel do levé silniční příkopy a zastavil až v přilehlém poli, automobil Daewoo zůstal stát na okraji levého jízdním pruhu ve směru jízdy od Opavy.

Na místě zasahovaly všechny složky IZS

"Při této dopravní nehodě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 112 tisíc korun. Všechny tři shora uvedené osoby utrpěly zranění těžších charakterů s nutností lékařského vyšetření a ošetření. Výše jmenovaný 33letý muž byl převezen do Městské nemocnice s Ostravě-Fifejdách a 20letý muž a 16letá dívka byli transportováni do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. S ohledem na zdravotní stav obou řidičů u nich policisté neprovedli orientační dechové zkoušky a byly nařízeny odběry biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyli pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Vzhledem k tomu, že byl ve voze BMW převážen pes, na místo byla přivolána službu konající hlídka strážníků Městské policie Opava, která toto zvíře převezla a umístila do opavského Městského útulku," doplnil mluvčí policie dodal, že celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Na místo události byla okamžitě povolána jednotka profesionálních hasičů ze stanice Opava a jednotka dobrovolných hasičů Opava-Kylešovice. Spolu s hasiči na místo vyrazily i tři sanitní vozy zdravotnické záchranné služby a vrtulník letecké záchranné služby.

"Hasiči po příjezdu na místo události museli ihned zajistit vozidla proti požáru a poskytnout předlékařskou pomoc všem osobám. Z prvního automobilu následně hasiči vyprostili pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení dvě osoby. Z druhého vozidla zachránili bez použití vyprošťovacího zařízení jednu osobu. S touto osobou ve vozidle cestoval i pes, který byl předán do péče přítomné hlídce městské policie," pokračuje mlucčí hasičů.

Zraněné převezli záchranáři do nemocnic

Po vytažení všech osob z havarovaných automobilů asistovali hasiči přítomným záchranářům při ošetřování zraněných a následném transportu do připravených sanitních vozů.

Na místo události přiletěl i vrtulník letecké záchranné služby Moravskoslezského kraje, kterému hasiči připravili místo pro přistání. Po celou dobu zásahu a vyšetřování příčiny nehody byla komunikace uzavřená.

Záchranáři ošetřovali tři osoby, které ve vozidlech cestovaly. "Dvacetiletý muž byl po nehodě v bezvědomí a ohrožení života. Lékař ZZS u něj při prvotním vyšetření zjistil těžké zranění obou dolních končetin a hrudníku. Posádky zajistily dva žilní vstupy pro podávání léků, následně také dýchací cesty pacienta a přístrojem řízenou ventilaci. Posádka vrtulníku pak muže šetrně přepravila do ostravské Fakultní nemocnice," uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

"Tamtéž byla, pozemním týmem ZZS, transportována i dospívající dívka, která musela být z havarovaného vozidla vyproštěna s poraněním dolní a horní končetiny, hlavy a hrudníku. Také její stav byl vážný. Třiatřicetiletého muže zajistili záchranáři krčním límcem a pomocí vyprošťovacího rámu přemístili do sanitního vozidla. Ošetřen byl s poraněním hlavy a hrudníku a následně předán do péče urgentního příjmu Městské nemocnice Ostrava," doplnil mluvčí.