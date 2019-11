Kolize byla ohlášena v 6,38 hodin.

"Na operační středisko HZS MSK byla nahlášena dopravní nehoda kamionu a osobního automobilu, která se stala v katastru obce Stachovice. U nehody přišel o život jeden člověk, druhý byl přepraven do nemocnice vrtulníkem letecké záchranné služby Moravskoslezského kraje. Na místo události vyjela jednotka profesionálních hasičů ze stanice Bílovec spolu s dobrovolnými kolegy z Fulneku. Na místě tak zasahovaly dvě cisterny hasičů. Později byla velitelem zásahu ještě povolána profesionální jednotka ze stanice Nový Jičín. Při příjezdu jednotek na místo nehody bylo zjištěno, že v osobním vozidle zůstala zaklíněna jedna osoba, jejíž zranění ale nebyla slučitelná se životem a přítomný lékař konstatoval smrt. Druhá osoba z vozidla byla při příjezdu jednotek na místo události již mimo havarované vozidlo a převzala si jí do péče posádka zdravotnické záchranné služby. Z kamionu, který skončil po střetu v příkopě, docházelo z poškozené nádrže k úniku motorové nafty do půdy. Hasiči pomocí dřevěného kolíku a speciálního tmelu zamezili dalšímu úniku motorové nafty. Velitel zásahu si následně na místo události povolal, k přečerpání zbylé nafty do připravené náhradní nádoby, speciální chemický automobil ze stanice Nový Jičín," popsal mluvčí hasičů Lukáš Popp.

Na místo zásahu se dostavili také zástupci odboru ochrany životního prostředí a Povodí Odry.

"Po vyšetření dopravní nehody Policií ČR provedli hasiči vyproštění osoby z vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení, asistovali u naložení havarovaného osobního vozidla na vozidla odtahové služby a následně provedli úklid komunikace. Poté hasiči předali místo zásahu specializované firmě, která provedla vyproštění kamionu a sanaci zasažené půdy motorovou naftou," dodal mluvčí hasičů Popp.