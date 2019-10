Zdravotnická záchranná služba zasahovala dnes, v neděli 27. října, u dvou nehod motocyklistů. Odehrály se v odpoledních hodinách na Opavsku a Bruntálsku. U obou zasahovaly pozemní posádky, a to spolu s vrtulníkem LZS Ostrava.

Ilustrační foto | Foto: HZS Zlínského kraje

"O půl druhé spěchali záchranáři do obce Staré Těchanovice na Opavsku, kde došlo ke střetu motocyklu s autobusem. Čtrnáctiletá dívka, která na stroji cestovala, utrpěla mnohočetná vážná poranění a její stav se jevil jako život ohrožující. Byla zajištěna krčním límcem, pánevním pásem, uložena do vakuové matrace, týmy ZZS jí podaly léky," uvedl mluvčí krajské ZZS Lukáš Humpl s tím, že následně byla dívka šetrně vrtulníkem přepravena do ostravského traumatologického centra.